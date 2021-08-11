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Пациент ковидного госпиталя умер в Абхазии после скачка электроэнергии в реанимации

В центральном ковидном госпитале Абхазии — Гудаутской районной больнице — в результате скачка электроэнергии погиб пациент 1957 года рождения. Об этом 11 августа сообщает «Sputnik. Абхазия» со ссылкой на Минздрав страны.

По предварительной информации, скачок напряжения вывел из строя аппараты ИВЛ в двух реанимационных палатах, в результате подача кислорода прекратилась. Одного из пациентов медики реанимировать не успели, еще трое находятся в тяжелом состоянии. На место выехал министр здравоохранения республики Эдуард Бутба и представитель прокуратуры. Проводится доследственная проверка по факту происшествия.

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Комментарии (2)

gramm
Электроэнергия не скачет
Батарейкин
Э-э-э-э-э а зачем тут эта новость?
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