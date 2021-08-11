Встречей с медведем рискует обернуться прогулка по Приозерскому району Ленинградской области. Отважной и быстрой Маше повезло, для тех, кто только собирается на Ладогу, показываем карту мест, где видели зверя.
О приключениях туристки под Приозерском 11 августа рассказали 47news https://47news.ru/articles/198148/ в Ладожском поисково-спасательном отряде. Лоб в лоб с медведем столкнулась девушка Маша, отдыхавшая на хуторе Корела. Её прогулка началась около восьми утра, тропа вела из лагеря в сторону бухты Туристов на Ладожском озере. Мишка поджидал в высокой траве у ручья.
«Медведь издал рык, Маша — крик и стремительно бросилась в лес, по ходу звоня родным и близким. Те набрали наш телефон, мы позвонили в ПСО Приозерска и местным егерям. С Машей держали связь по телефону. Она говорила, что так испугалась, что руки дрожали, навигатор на смартфоне не включить», — рассказывают в отряде, отмечая, что девушка вела себя очень отважно.
Забег через бурелом и по холмам около двух часов дня закончился в районе Белокаменки. Там туристку уже ждали три машины. Медведь её не преследовал. Его же сотрудники Ладожского поисково-спасательного отряда встречали на берегу Ладожского озера 1 и 7 августа. Косолапый не проявлял агрессии и преследовать людей не пытался. Сытый, полагают спасатели. В четверг они собираются пройти по маршруту, чтобы спугнуть хищника.