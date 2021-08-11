Встречей с медведем рискует обернуться прогулка по Приозерскому району Ленинградской области. Отважной и быстрой Маше повезло, для тех, кто только собирается на Ладогу, показываем карту мест, где видели зверя.



О приключениях туристки под Приозерском 11 августа рассказали 47news https://47news.ru/articles/198148/ в Ладожском поисково-спасательном отряде. Лоб в лоб с медведем столкнулась девушка Маша, отдыхавшая на хуторе Корела. Её прогулка началась около восьми утра, тропа вела из лагеря в сторону бухты Туристов на Ладожском озере. Мишка поджидал в высокой траве у ручья.

