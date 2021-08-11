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«Медведь издал рык, Маша — крик». Показываем, где в Ленобласти бродит сытый хищник

Девушка пережила встречу с медведем под Приозерском

Встречей с медведем рискует обернуться прогулка по Приозерскому району Ленинградской области. Отважной и быстрой Маше повезло, для тех, кто только собирается на Ладогу, показываем карту мест, где видели зверя.

О приключениях туристки под Приозерском 11 августа рассказали 47news https://47news.ru/articles/198148/ в Ладожском поисково-спасательном отряде. Лоб в лоб с медведем столкнулась девушка Маша, отдыхавшая на хуторе Корела. Её прогулка началась около восьми утра, тропа вела из лагеря в сторону бухты Туристов на Ладожском озере. Мишка поджидал в высокой траве у ручья.

«Медведь издал рык, Маша — крик и стремительно бросилась в лес, по ходу звоня родным и близким. Те набрали наш телефон, мы позвонили в ПСО Приозерска и местным егерям. С Машей держали связь по телефону. Она говорила, что так испугалась, что руки дрожали, навигатор на смартфоне не включить», — рассказывают в отряде, отмечая, что девушка вела себя очень отважно.

Фото: Ладожский поисково-спасательный отряд / vk.com
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Забег через бурелом и по холмам около двух часов дня закончился в районе Белокаменки. Там туристку уже ждали три машины. Медведь её не преследовал. Его же сотрудники Ладожского поисково-спасательного отряда встречали на берегу Ладожского озера 1 и 7 августа. Косолапый не проявлял агрессии и преследовать людей не пытался. Сытый, полагают спасатели. В четверг они собираются пройти по маршруту, чтобы спугнуть хищника.

Фото: Ладожский поисково-спасательный отряд / vk.com

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Комментарии (6)

266197758
Медведь был сытый, значит уже кого-то съел.
Хауаю
А у меня была незабвенная встреча с волком. Вернее мы были втроём, бежать не стали, наоборот громко покричали, волк на нас посмотрел и ушел в чащу, не стал связываться. Тоже сытый был видимо.
hal9000
Ну ну..убежишь ты от медведя..наоборот кто реально встречался говорят что надо замереть..а те кто убегал ничего уже не говорят..эт мужик наверно был..так как у медведей охотятся самки..медведи тока мед у пчел едят телек смотрят и пердят
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