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ВОЗ: За неделю в мире коронавирусом заразились более 4 млн человек

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает расти. Об этом 11 августа заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за последние 7 дней количество новых случаев превысило на 4% показатели прошлой недели, смертность выросла на 2%. «За неделю поступили сообщения о более 4,2 млн новых случаев заражения и более 65 тыс. умерших», — сообщается в бюллетене ВОЗ.

Таким образом, общее количество заболевших превысило 202 млн человек. Сильнее всего заболеваемость растет в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19% за неделю), а также в Северной и Южной Америке (на 14%).

В ВОЗ также отметили, что штамм коронавируса «дельта» добрался уже до 142 стран (135 неделей ранее).

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