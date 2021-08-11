ВОЗ: За неделю в мире коронавирусом заразились более 4 млн человек

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает расти. Об этом 11 августа заявили во Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, за последние 7 дней количество новых случаев превысило на 4% показатели прошлой недели, смертность выросла на 2%. «За неделю поступили сообщения о более 4,2 млн новых случаев заражения и более 65 тыс. умерших», — сообщается в бюллетене ВОЗ.
Таким образом, общее количество заболевших превысило 202 млн человек. Сильнее всего заболеваемость растет в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19% за неделю), а также в Северной и Южной Америке (на 14%).
В ВОЗ также отметили, что штамм коронавируса «дельта» добрался уже до 142 стран (135 неделей ранее).