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Сергей Миронов рассказал, что в 90-е Владимир Путин спас его от бандитов

Владимир Путин, будучи директором ФСБ в 1990-е, во времена «бандитского Петербурга», «очень помог» в конфликте с представителями криминального мира нынешнему председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Об этом он 11 августа рассказал в интервью изданию Znak.

«Есть одна история, которую [целиком] рассказывать не буду, но она связана с Петербургом, периодом моего противостояния бандитскому Петербургу. И Владимир Владимирович, будучи тогда директором ФСБ, реально мне очень сильно помог», — сказал он.

Шла ли речь об угрозе жизни, Миронов уточнять не стал.

В 1990-е Сергей Миронов был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, после стал заместителем начальника предвыборного штаба Путина на его первых президентских выборах. С этого момента Миронов начал резко взбираться по карьерной лестнице — с 2001-го по 2011 год он был спикером Совфеда, затем перешёл на работу в Госдуму.

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Комментарии (15)

Алексей Власов
Замочил в сортире? Чем помог-то, Мироныч? Деньгами?
AndrewBarsik
"Владимир Владимирович, будучи тогда директором ФСБ, реально мне очень сильно помог". По-видимому ВВ тогда посоветовал автору этих мемуаров прикинуться ветошью и не отсвечивать, что и помогло ему выжить.
266081655
Не можешь победить - возглавь! Лозунг ФСБ в те годы.....
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