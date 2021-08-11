Сергей Миронов рассказал, что в 90-е Владимир Путин спас его от бандитов

Владимир Путин, будучи директором ФСБ в 1990-е, во времена «бандитского Петербурга», «очень помог» в конфликте с представителями криминального мира нынешнему председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Об этом он 11 августа рассказал в интервью изданию Znak.

«Есть одна история, которую [целиком] рассказывать не буду, но она связана с Петербургом, периодом моего противостояния бандитскому Петербургу. И Владимир Владимирович, будучи тогда директором ФСБ, реально мне очень сильно помог», — сказал он.