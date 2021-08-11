Литва принимает жёсткие меры против антипрививочников. Им даже закроют вход в некоторые магазины

Те, кто не сделал прививку от коронавируса, будут ограничены в повседневной жизни в Литве. О новых рамках для невакцинированных граждан 11 августа рассказали в пресс-службе правительства страны, пишет ТАСС.
Без ковид-сертификата уже через месяц, с 13 сентября, не пустят на массовые мероприятия, в магазины определенной категории, откажут в предоставлении контактных услуг. Эта версия ограничений — более лёгкая, чем могла бы быть: ранее предлагалось запретить непривитым пользоваться общественным транспортом и посещать медучреждения для получения плановой помощи.
Правительство разрешило хозяйствующим субъектам при желании и готовности ввести меры до 13 сентября.
Европейские страны вводят ограничения, чтобы склонить граждан в сторону вакцинации. Например, во Франции с 21 июля коронавирусные пропуска стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С 1 октября Швейцария и Франция отменят бесплатные ПЦР-тесты, которые проводят без направления врача.