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Литва принимает жёсткие меры против антипрививочников. Им даже закроют вход в некоторые магазины

Литва ограничит права невакцинированных граждан

Те, кто не сделал прививку от коронавируса, будут ограничены в повседневной жизни в Литве. О новых рамках для невакцинированных граждан 11 августа рассказали в пресс-службе правительства страны, пишет ТАСС.

Без ковид-сертификата уже через месяц, с 13 сентября, не пустят на массовые мероприятия, в магазины определенной категории, откажут в предоставлении контактных услуг. Эта версия ограничений — более лёгкая, чем могла бы быть: ранее предлагалось запретить непривитым пользоваться общественным транспортом и посещать медучреждения для получения плановой помощи.

Правительство разрешило хозяйствующим субъектам при желании и готовности ввести меры до 13 сентября.

Европейские страны вводят ограничения, чтобы склонить граждан в сторону вакцинации. Например, во Франции с 21 июля коронавирусные пропуска стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С 1 октября Швейцария и Франция отменят бесплатные ПЦР-тесты, которые проводят без направления врача.

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Комментарии (12)

А13579
А что такое демократия? Это власть демократов над не демократами?
263784231
Странно только, что совершенно не вакцинированный "Талибан" (запрещённый в РФ, но с представителями которого почему-то встречается в Москве Сергей Лавров), не соблюдая социальную дистанцию и масочный режим уже вышел на границы Узбекистана и Таджикистана. Хотя, возможно, в Вильнюсе полагают, что до Литвы, у людей в пуштунках, руки дойдут в последнею очередь.
266197170
В Литве у Сейма идут настоящие сражения, булыжники и слезоточивый газ.
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