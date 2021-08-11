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Экс-глава правительства Северной Осетии арестован по делу о растрате 180 млн рублей

Басманный суд Москвы 11 августа арестовал бывшего главу кабмина Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева (занимал должность с 2012-го по 2015 год), министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву. Они проходят в качестве обвиняемых по делу о растрате 180 миллионов рублей.

«Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Габараевой А.А., Диамбекова А.С. и Такоева С.К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — сообщили в пресс-службе судов Москвы.

В СИЗО им предстоит провести 2 месяца (до 10 ноября).

Защита просила о более мягкой мере пресечения и даже была готова предоставить залог. Однако суд прислушался к прокурору.

О том, что сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СКР задержали бывшего премьера Северной Осетии Сергея Такоева, стало известно накануне.

Такоев уже оказывался под следствием. Тогда ему тоже вменяли растрату: якобы он организовал финансирование местного футбольного клуба «Алания» за счет средств, выделенных на полк МВД по охране границы с Ингушетией, который был расформирован. В 2009 году суд оправдал его.

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