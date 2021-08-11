Экс-глава правительства Северной Осетии арестован по делу о растрате 180 млн рублей

Басманный суд Москвы 11 августа арестовал бывшего главу кабмина Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева (занимал должность с 2012-го по 2015 год), министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву. Они проходят в качестве обвиняемых по делу о растрате 180 миллионов рублей.

«Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Габараевой А.А., Диамбекова А.С. и Такоева С.К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — сообщили в пресс-службе судов Москвы.