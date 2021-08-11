Первый бизнесмен, вернувшийся в Россию по «списку Титова», получил 4,5 года колонии за мошенничество

Как сообщает 11 августа объединенная пресс-служба судов Ростовской области, Каковкина осудили за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что с марта по май 2015 года бизнесмен под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельхозназначения в Краснодарском крае похитил у потерпевшего около 400 тыс. долларов.
Борис Титов в 2018 году подготовил список российских предпринимателей, которые находятся за границей и хотят вернуться в Россию, но опасаются уголовного необоснованного преследования. Омбудсмен предложил пересмотреть их дела и дать возможность вернуться. Андрей Каковкин попал в первую редакцию списка и стал первым, кто вернулся.
По прилете его арестовали по делу о присвоении 10 млн рублей, выданных в качестве займа, но позже отпустили домой. Дело закрыли в августе 2018 года, но вскоре расследование возобновилось. По этому делу в октябре 2019 года бизнесмен был признан виновным в мошенничестве и получил 3 года колонии общего режима. В начале 2020 года срок был заменен на условный. Повторное рассмотрение дела после кассации также закончилось условным сроком.
При этом Каковкин оставался под стражей в связи с расследованием других дел.