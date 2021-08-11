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Первый бизнесмен, вернувшийся в Россию по «списку Титова», получил 4,5 года колонии за мошенничество

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил директора торгового дома «Гриф» Андрея Каковкина к 4,5 годам колонии общего режима. Предприниматель попал в первую версию «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова и первым вернулся по нему в Россию.

Как сообщает 11 августа объединенная пресс-служба судов Ростовской области, Каковкина осудили за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что с марта по май 2015 года бизнесмен под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельхозназначения в Краснодарском крае похитил у потерпевшего около 400 тыс. долларов.

Борис Титов в 2018 году подготовил список российских предпринимателей, которые находятся за границей и хотят вернуться в Россию, но опасаются уголовного необоснованного преследования. Омбудсмен предложил пересмотреть их дела и дать возможность вернуться. Андрей Каковкин попал в первую редакцию списка и стал первым, кто вернулся.

По прилете его арестовали по делу о присвоении 10 млн рублей, выданных в качестве займа, но позже отпустили домой. Дело закрыли в августе 2018 года, но вскоре расследование возобновилось. По этому делу в октябре 2019 года бизнесмен был признан виновным в мошенничестве и получил 3 года колонии общего режима. В начале 2020 года срок был заменен на условный. Повторное рассмотрение дела после кассации также закончилось условным сроком.

При этом Каковкин оставался под стражей в связи с расследованием других дел.

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Комментарии (12)

пейдж
бизнес, без нарушения законов.. ну ну
сядут все
NAFTALIN 2000-2036
трудно оценить, что более прекрасно в своей глупости: вера этого вернувшегося кадра многократно и многолетне застуканному на вранье или побег двух братьев-акробатьев из под стражи с последующим увеличением их смешного срока в 1 год до лет 4? причем непонятно как собирались скрываться эти, судя по всему, нищие клоуны...
altam_spb
«Находятся за границей и хотят вернуться в Россию, но опасаются уголовного необоснованного преследования.»
В чем вопрос, если преследование обоснованное? Украл-выпил-в тюрьму. Никто не говорил, что можно совершать преступления безнаказанно
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