Первый бизнесмен, вернувшийся в Россию по «списку Титова», получил 4,5 года колонии за мошенничество

Как сообщает 11 августа объединенная пресс-служба судов Ростовской области, Каковкина осудили за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что с марта по май 2015 года бизнесмен под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельхозназначения в Краснодарском крае похитил у потерпевшего около 400 тыс. долларов.



Борис Титов в 2018 году подготовил список российских предпринимателей, которые находятся за границей и хотят вернуться в Россию, но опасаются уголовного необоснованного преследования. Омбудсмен предложил пересмотреть их дела и дать возможность вернуться. Андрей Каковкин попал в первую редакцию списка и стал первым, кто вернулся.