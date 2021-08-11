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«С учетом интересов национальной сборной». РПЛ перенесла матчи 6-го тура по просьбе Карпина

Шестой тур чемпионата России по футболу перенесут на ранний срок из-за матчей сборной России. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба РПЛ.

«По просьбе РФС и с учётом интересов национальной сборной России Лига согласилась перенести матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ с выходных 28–29 августа на период 25–28 августа», — говорится на сайте Лиги. При этом отмечается, что за решение проголосовало большинство клубов.

Точное расписание со временем начала матчей обещают опубликовать в пятницу, 13 августа, когда «Рубин» и «Сочи» проведут свои встречи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Петербургский «Зенит» в рамках шестого тура РПЛ 28 августа должен сыграть дома с ЦСКА. Начало встречи на «Газпром Арене» запланировано на 20:00.

Ранее с просьбой перенести игры шестого тура чемпионата страны обратился новый тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, это необходимо для полноценной подготовки национальной команды к отборочным матчам ЧМ-22 с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября).

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Гм, смотрю, все продолжается по прежнему. А сколько было шума после провала сборной на ЧЕ? Сколько разговоров и предложений, реформа, развитие детского футбола и пр. Пока тренера только заменили.
Все забыто уже, до следующего провала?
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