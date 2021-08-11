«С учетом интересов национальной сборной». РПЛ перенесла матчи 6-го тура по просьбе Карпина

Шестой тур чемпионата России по футболу перенесут на ранний срок из-за матчей сборной России. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба РПЛ.



«По просьбе РФС и с учётом интересов национальной сборной России Лига согласилась перенести матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ с выходных 28–29 августа на период 25–28 августа», — говорится на сайте Лиги. При этом отмечается, что за решение проголосовало большинство клубов.



Точное расписание со временем начала матчей обещают опубликовать в пятницу, 13 августа, когда «Рубин» и «Сочи» проведут свои встречи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

