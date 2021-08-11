В ветклинике Петербурга чуть не загубили пти-брабансона. Суд оценил врачебную ошибку в 20 тысяч

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 августа, в декабре 2019-го владелица пти-брабансона заметила, что питомца начало тошнить. Горожанка отправилась в ветеринарную клинику, где врач, осмотрев животное, озвучил диагноз — мочекаменная болезнь. Назначенная им терапия сразу вызвала у петербурженки подозрение, лучше собаке не становилось.

Калининский районный суд Петербурга вынес решение по иску местной жительницы Марии Кизимовой к ветклинике «Поливет». В лечебном учреждении ее собаке по кличке Жоня поставили неправильный диагноз, что чуть не привело к смерти хвостатой.

На следующий день истица вновь принесла Жоню в клинику для контрольного осмотра, на этот раз — у главного врача. Хозяйке сообщили, что недомогание питомца на самом деле связано с запущенной пневмонией, прежний диагноз вычеркнули из журнала. Петербурженке рекомендовали лечить собаку на дому, между тем животное практически перестало двигаться, с каждым днем Жоне становилось все хуже.

Истица не смогла смиренно наблюдать за тем, как болезнь забирает любимую собаку, и обратилась в «Ветеринарный госпиталь». Там в желудке и двенадцатиперстной кишке малого брабансона обнаружили инородное тело, медики провели экстренную лапаротомию и спасли четвероногого пациента.

«В результате дважды ошибочно поставленного диагноза сотрудниками ООО «Поливет» собака находилась в тяжелом состоянии, близком к летальному исходу. В связи с неправильной постановкой диагноза и назначенным лечением истцом понесены значительные расходы», — отметили в пресс-службе судов.

Истица потребовала от клиники вернуть ей более 150 тысяч рублей, потраченных на ветеринарные услуги, лекарства для собаки и ее лечение. В эту сумму также вошли неустойки, судебные расходы, компенсация морального вреда и штраф за отказ ветклиники исполнить требования потребителя в добровольном порядке.