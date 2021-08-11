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Четыре больницы в Петербурге прощаются с коронавирусом, но не сразу

Стационары Петербурга возвращаются к штатной работе: прекращает прием пациентов с коронавирусом городская больница № 33, выводят часть инфекционных коек и три федеральных учреждения, сообщили в Смольном.

Как рассказали 11 августа в администрации Петербурга, больница № 33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступит ориентировочно через две недели — проводится дезинфекция. Заработают отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID.

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Комментарии (1)

lenaF
Сегодня (как нам поведала местечковая статистика) число госпитализаций в городе выросло в 2 раза по сравнению со вчерашним и позавчерашним днями, поэтому надо уменьшить число стационаров, принимающих ковидных больных. Логично же.
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