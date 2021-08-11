Четыре больницы в Петербурге прощаются с коронавирусом, но не сразу

Как рассказали 11 августа в администрации Петербурга, больница № 33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступит ориентировочно через две недели — проводится дезинфекция. Заработают отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии.



Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID.