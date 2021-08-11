Лучше меньше, да больше. В больницах говорят, что тарифы на лечение уменьшились, страховщики возражают

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Медицинские функционеры утверждают, что лечить ковид стало менее рентабельно, чем прежде: уменьшены тарифы. На самом деле они стали более предметными — страховщики теперь будут видеть, за что платят. Потому что вместо пяти тарифов, которые использовались в оплате лечения, теперь действуют одиннадцать.

На 2021 год специальная комиссия, утверждающая размеры оплаты медицинской помощи из средств системы ОМС (то есть бесплатной для пациента с полисом), установила пять тарифов на лечение пациентов с коронавирусом в условиях стационара: заболевших ковидом в легкой форме (58,3 тысячи рублей за 14 дней), попавших в больницу с легкой формой ковида — обследованных на месте, а затем переведенных на соответствующее лечение (тариф на обследование в течение трех дней с последующим переводом — 16,6 тыс. руб., тариф на долечивание в условиях стационара — еще 45,8 за 11 дней). Стоимость лечения COVID-19 средней степени тяжести составляла 165,7 тысячи рублей за 14 дней, а тяжелая степень COVID-19 обходилась фонду в 388,9 тысячи рублей за 21 день стационарного лечения.



Тариф предусматривает, что пациенту может потребоваться помощь, не ограниченная 21 или 14 днями — стоимость лечения расписана до 95-го дня. Например, для тяжелой формы на 95-й день пребывания в стационаре сумма вырастает до более миллиона рублей, среднетяжелой — до 645 тысяч рублей.

Получается, что до 25 июня в Петербурге пациентов лечили в зависимости степени тяжести ковида по пяти тарифам, не учитывающим, применялась ли дорогостоящая лекарственная терапия или нет, какие методы лечения были использованы.

Вместо пяти теперь действуют одиннадцать. При этом, что касается обследования и перевода на долечивание, для пациентов с легкой степенью заболевания ничего не изменилось, для больницы это по-прежнему стоит 16,6 и 45,8 тысячи рублей соответственно. А вот тариф на лечение легкой степени ковида уменьшился с 58,3 до 24,9 тысячи рублей.

Самые дорогие препараты в лечении COVID-19 — моноклональные антитела, предупреждающие смертельно опасный цитокиновый шторм, и антивирусный препарат ремдесивир. Тарифы рассчитаны теперь, исходя из их применения/не применения (для лечения пациентов с легкой формой заболевания они не используются).



Тяжесть течения болезни теперь делится не на три, а на четыре степени: легкая, среднетяжелая, тяжелая и крайне тяжелая.

Среднетяжелая форма ковида, в свою очередь, разделена еще на 4 тарифа: если вас лечат без применения ремдесивира и без моноклональных антител (103,3 тыс. рублей за 14 дней), с применением моноклональных антител без ремдесивира (145,7 тыс. рублей за 14 дней), с ремдесивиром без моноклональных антител (186,7 за 14 дней), с ремдесивиром и моноклональными антителами (230,8 за 14 дней).

На три тарифа разделена оценка стоимости лечения тяжелой формы COVID-19: без применения ремдесивира и без моноклональных антител (243,4 тыс. рублей за 17 дней), с моноклональными антителами без применения ремдесивира (322,8 тыс. рублей за 17 дней), с ремдесивиром и моноклональными антителами (406,4 тыс. рублей за 17 дней). Появившаяся степень — крайне тяжелая — стоит фонду ОМС без применения ремдесивира и без моноклональных антител 336,9 тыс. рублей за 24 дня, с применением моноклональных антител, но без ремдесивира — 416,3 тыс. рублей за 24 дня, с применением обоих этих препаратов — 501,2 тыс. рублей за 24 дня. При этом на 95-й день лечения последний тариф может вырасти до 1,24 млн рублей, а за лечение среднетяжелой формы ковида без дорогостоящих лекарств больнице насчитают до 402,4 тыс. рублей.



Так что, когда руководители клиник говорят, что с 25 июня тарифы на лечение ковида уменьшились, страховщики парируют: «Это как посмотреть». Максимальная стоимость лечения COVID-19 выросла с 388,9 до 501,2 тыс. рублей за стандартный период лечения тяжелого течения в 24 дня. Но теперь получается, что в стоимость лечения одного пациента автоматически входят только обеспечение кислородом и стандартная терапия, которая, по сути, требуется всем нуждающимся в стационарном лечении в большем или меньшем объеме. А использование дорогих лекарств, которые не входят в «среднюю по больнице» схему лечения, будет считаться отдельно. И если они прежде применялись редко, то да, стоимость лечения пациентов с коронавирусом уменьшилась. А с ними, наоборот, даже выросла.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

