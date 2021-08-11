Бизнесу возместят комиссии за быстрые платежи. Минэкономразвития утвердил список из 53 банков

Минэкономразвития России выбрало 53 банка для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП), сообщил Министр экономического развития РФ Максим Решетников. На субсидирование комиссии из федерального бюджета выделено 500 млн рублей.
По словам Решетникова, СБП существенно снижает издержки торгово-сервисных предприятий (ТСП) по оплате банковских комиссий. Сейчас в СБП они составляют не более 0,7% от суммы транзакции, что примерно в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок.
Как рассказали в ВТБ, средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет клиента за предыдущий месяц. Экономия для предпринимателей составит от 0,4 до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы их деятельности. Компенсацию могут получить предприниматели − субъекты МСП в соответствии с положениями 209-ФЗ.
«Сервис быстрых платежей набирает популярность у предпринимателей, так как с его помощью они могут ускорить расчеты с покупателями и снизить издержки по операциям, − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Сегодня ими пользуются более 18 тысяч корпоративных клиентов. Уже в августе они смогут возместить уплаченную комиссию за июль. На наш взгляд, эта инициатива государства поддержит бизнес и дополнительно простимулирует рост спроса на подключение к СБП».
В сообщении Минэкономразвития говорится, что на данный момент СБП пользуется 89 тысяч субъектов МСП, к системе подключены 208 банков, 59 из которых предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП.