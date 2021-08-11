Бизнесу возместят комиссии за быстрые платежи. Минэкономразвития утвердил список из 53 банков

По словам Решетникова, СБП существенно снижает издержки торгово-сервисных предприятий (ТСП) по оплате банковских комиссий. Сейчас в СБП они составляют не более 0,7% от суммы транзакции, что примерно в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок.

Минэкономразвития России выбрало 53 банка для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП), сообщил Министр экономического развития РФ Максим Решетников. На субсидирование комиссии из федерального бюджета выделено 500 млн рублей.

Как рассказали в ВТБ, средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет клиента за предыдущий месяц. Экономия для предпринимателей составит от 0,4 до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы их деятельности. Компенсацию могут получить предприниматели − субъекты МСП в соответствии с положениями 209-ФЗ.

«Сервис быстрых платежей набирает популярность у предпринимателей, так как с его помощью они могут ускорить расчеты с покупателями и снизить издержки по операциям, − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Сегодня ими пользуются более 18 тысяч корпоративных клиентов. Уже в августе они смогут возместить уплаченную комиссию за июль. На наш взгляд, эта инициатива государства поддержит бизнес и дополнительно простимулирует рост спроса на подключение к СБП».

В сообщении Минэкономразвития говорится, что на данный момент СБП пользуется 89 тысяч субъектов МСП, к системе подключены 208 банков, 59 из которых предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП.