На Ленобласть движутся грозы, Петербургу обещают дожди

Следующие два дня в Ленинградской области будет громыхать. О ливнях и грозах 12 и 13 августа предупреждает региональное управление МЧС.

Ведомство добавляет, что 12-го речь идёт об отдельных районах, но о каких — не уточняет. 13-го непогода накроет восточные районы. Ветер при грозах порывистый.

По данным Северо-Западного УГМС, опасных погодных явлений в Петербурге завтра, 12 августа, не ожидается: «ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями». Днем местами пройдут кратковременные дожди, ветер слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса Цельсия. В пятницу, 13-го, примерно так же, но на пару градусов прохладнее и с умеренным ветром.