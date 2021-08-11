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Следующим генсеком НАТО может стать женщина. Среди претендентов — Тереза Мэй

НАТО на саммите в Мадриде может выбрать впервые в истории генсекретаря-женщину

«Впервые за 73-летнюю историю [Североатлантического альянса] женщина займет высшую позицию в военном союзе», — сообщает 11 августа издание El Pais.

Полномочия нынешнего главы норвежца Йенса Столтенберга истекают 30 сентября 2022 года, после чего он не может быть снова переизбран. Переговоры по поиску преемника начнутся уже осенью на саммите в Мадриде.

В списке претендентов шесть женщин: бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, нынешний министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.

Источники издания в дипломатических кругах отмечают, что в НАТО уже есть консенсус о следующем генсеке-женщине.

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Комментарии (6)

NAFTALIN 2000-2036
эта точно на нас нападет... наконец-то закончится 74-летняя неопределенность...
Arkos
Колинда не подойдёт. Во первых - слишком традиционна.
Во вторых -дед был партизаном и бил фашистскую нечисть
В третьих - муж Яша КитарОвич.
В четвертых - с Путиным в дружбе.

Подумываю о Псаки или на худой конец -Кончита Вурст.
Piter Russo
А может лучше Колинду Грабар-Китарович?
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