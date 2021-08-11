Следующим генсеком НАТО может стать женщина. Среди претендентов — Тереза Мэй

«Впервые за 73-летнюю историю [Североатлантического альянса] женщина займет высшую позицию в военном союзе», — сообщает 11 августа издание El Pais.



Полномочия нынешнего главы норвежца Йенса Столтенберга истекают 30 сентября 2022 года, после чего он не может быть снова переизбран. Переговоры по поиску преемника начнутся уже осенью на саммите в Мадриде.

В списке претендентов шесть женщин: бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, нынешний министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.