Цена Brent рухнула на 1,5% за несколько минут после призыва США нарастить добычу

Как следует из данных торгов 11 августа, на 13:06 мск стоимость октябрьских фьючерсов составляла $ 70,85 за баррель, к 13:14 они подешевели до $ 69,78. В считанные минуты нефть подешевела на 1,5%.



После этого показатели частично восстановились, но с 15:02 мск снова перешли к падению. По данным на 15:06, баррель Brent подешевел до $ 69,19, то есть больше, чем на 2% к началу торгов. Через 15 минут цена снова приподнялась, до $ 69,3.

Стоимость нефти упала на фоне призыва администрации американского президента Джо Байдена нарастить объемы добычи. Как сообщил в среду телеканал CNBC, власти США обратились к Саудовской Аравии, ОАЭ и другим участникам сделки ОПЕК+. По мнению Белого дома, увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день, о котором ранее договорились страны-экспортеры, «просто недостаточно» в «критический момент восстановления мировой экономики», сообщил телеканал.