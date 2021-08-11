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Цена Brent рухнула на 1,5% за несколько минут после призыва США нарастить добычу

Цена на нефть североморской марки Brent обрушилась сразу на 1,5% за восемь минут после призыва США к странам ОПЕК+ нарастить добычу сырья. Сейчас стоимость нефти продолжает падать.

Как следует из данных торгов 11 августа, на 13:06 мск стоимость октябрьских фьючерсов составляла $ 70,85 за баррель, к 13:14 они подешевели до $ 69,78. В считанные минуты нефть подешевела на 1,5%.

После этого показатели частично восстановились, но с 15:02 мск снова перешли к падению. По данным на 15:06, баррель Brent подешевел до $ 69,19, то есть больше, чем на 2% к началу торгов. Через 15 минут цена снова приподнялась, до $ 69,3.

Стоимость нефти упала на фоне призыва администрации американского президента Джо Байдена нарастить объемы добычи. Как сообщил в среду телеканал CNBC, власти США обратились к Саудовской Аравии, ОАЭ и другим участникам сделки ОПЕК+. По мнению Белого дома, увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день, о котором ранее договорились страны-экспортеры, «просто недостаточно» в «критический момент восстановления мировой экономики», сообщил телеканал.

«Мы обсуждаем с соответствующими членами ОПЕК+ важность конкурентных рынков при установлении цен, — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан в заявлении, полученном CNBC. — Конкурентоспособные энергетические рынки обеспечат надежные и стабильные поставки энергии, и ОПЕК+ должна делать больше для поддержки восстановления».

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Комментарии (3)

aborigenSPB
Интересно, почему снижение цены нефти на 1,5% - это обрушение, а повышение коммунальных платежей на 10% и больше - это незначительная коррекция?
Контрабанда
торговля на новостях ни к чему хорошему не приведет, тут нужен тех анализ, смотреть отчетность по запасам, сегодня в 17:30 от Информационного Агентства энергетики (EIA) , смотреть объемы хедж фондов и т.д.
Danik
А что Вы думаете? Это экономика!
Вот шла по трубе нефть по полтинику условно. Вдруг один дядя говорит, что надо нарастить добычу. И цена тут же на нефть падает! Уже идет дешевая!
Это просто шарлатанство и игра, а не реальная цена и экономика!)
А у нас что не говори, а литр 95 бензина перевалил за 50 рублей!
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