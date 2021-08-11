FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Пьяный мужчина в женском парике ночью забрался в Михайловский сад. Он пытался отбиться от Росгвардии «розочкой»

В Михайловском саду ловили пьяного мужчину в женском парике

Нетрезвый уроженец Волгоградской области нашел приключения в Петербурге. Мужчина надел женский парик и в ночь на 11 августа пошел гулять в закрытый Михайловский сад.

Он перелез через ограду, но был замечен сотрудником Росгвардии. Не желая сдаваться, хулиган забежал в парадную дома рядом с садом на набережной канала Грибоедова, разбил бутылку о лестницу и стал угрожать осколком стекла охраннику и двум постовым.

Когда мужчину все же задержали, он бросил на пол пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. Содержимое отправили на экспертизу, а бегуна — в полицию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265055770
Что он нарушил? Запрещено посещение парков в париках?
262370901
Будет ли возбУждено уголовное дело за пропаганду ЛГБТ?
265984735
Кухарёнок в свой выходной день?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний