Пьяный мужчина в женском парике ночью забрался в Михайловский сад. Он пытался отбиться от Росгвардии «розочкой»

Нетрезвый уроженец Волгоградской области нашел приключения в Петербурге. Мужчина надел женский парик и в ночь на 11 августа пошел гулять в закрытый Михайловский сад.



Он перелез через ограду, но был замечен сотрудником Росгвардии. Не желая сдаваться, хулиган забежал в парадную дома рядом с садом на набережной канала Грибоедова, разбил бутылку о лестницу и стал угрожать осколком стекла охраннику и двум постовым.



Когда мужчину все же задержали, он бросил на пол пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. Содержимое отправили на экспертизу, а бегуна — в полицию.

