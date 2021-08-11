Как утверждают очевидцы, дело в водителе: якобы он уснул или потерял сознание.
Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Очевидцы: Автобус въехал в столб на Ленинском, есть пострадавшие
О ДТП с автобусом в Кировском районе Петербурга сообщают 11 августа свидетели происшествия. Видео с места аварии на Ленинском проспекте опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как утверждают очевидцы, дело в водителе: якобы он уснул или потерял сознание.
Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
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