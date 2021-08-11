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Очевидцы: Автобус въехал в столб на Ленинском, есть пострадавшие

О ДТП с автобусом в Кировском районе Петербурга сообщают 11 августа свидетели происшествия. Видео с места аварии на Ленинском проспекте опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как утверждают очевидцы, дело в водителе: якобы он уснул или потерял сознание.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (6)

265101847
А, вижу в другом сообщении- 130 маршрут.
3665065
видимо жизнь у местных автобусов не сахар...уже не первый, за последнее время, на ленинском лезет на столб...не от хорошей жизни, явно.
265101847
Номер маршрута никто не знает? А то на одном маршруте (как раз по Ленинскому идёт) ну очень неадекватный водитель работает, вечно везёт как дрова, то тормозит резко, то вдруг перестраиваться начинает на ровном месте.
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