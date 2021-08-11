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В медцентр на Большой Зелениной пришла экономическая полиция по делу о мошенничестве

Сотрудники экономической полиции работают днём 11 августа в медцентре «Инфинити» на Большой Зелениной, 8/2. По данным «Фонтанки», они пришли в клинику в рамках уголовного дела о мошенничестве.

О визите правоохранительных органов «Фонтанке» сообщил читатель.

«Насколько я знаю, сотрудники медцентра вызванивали людей, после чего во время посещения им предлагали через кредит оформить лечение. Сейчас полиция опрашивает работников клиники, выясняет. С места говорят, что там есть люди, которые официально не трудоустроены. Они сидят на улице и ждут, когда уйдет полиция», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Его слова совпадают с отзывами в Сети. Пользователи также пишут, что услуги и дорогая косметика якобы предоставлялись через оформление кредита.

© Фонтанка.Ру

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