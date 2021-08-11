В медцентр на Большой Зелениной пришла экономическая полиция по делу о мошенничестве

О визите правоохранительных органов «Фонтанке» сообщил читатель.



«Насколько я знаю, сотрудники медцентра вызванивали людей, после чего во время посещения им предлагали через кредит оформить лечение. Сейчас полиция опрашивает работников клиники, выясняет. С места говорят, что там есть люди, которые официально не трудоустроены. Они сидят на улице и ждут, когда уйдет полиция», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Его слова совпадают с отзывами в Сети. Пользователи также пишут, что услуги и дорогая косметика якобы предоставлялись через оформление кредита.