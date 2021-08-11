Москвич хотел снять виды Петергофа с дрона, но попался Росгвардии. Оказалось, что запускать беспилотники там нельзя

Житель Московской области оказался в полиции после посещения ГМЗ «Петергоф». Он попытался воспользоваться беспилотником, чем нарушил музейные правила. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошел днем 10 августа. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили сигнал, что в музее-заповеднике сработала тревожная кнопка. Всему виной стал турист, который попытался поднять в небо беспилотник в Нижнем парке, чтобы снять главные достопримечательности.

