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Москвич хотел снять виды Петергофа с дрона, но попался Росгвардии. Оказалось, что запускать беспилотники там нельзя

Сотрудники Росгвардии задержали туриста, который запустил беспилотник над Петергофом

Житель Московской области оказался в полиции после посещения ГМЗ «Петергоф». Он попытался воспользоваться беспилотником, чем нарушил музейные правила. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 10 августа. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили сигнал, что в музее-заповеднике сработала тревожная кнопка. Всему виной стал турист, который попытался поднять в небо беспилотник в Нижнем парке, чтобы снять главные достопримечательности.

Использование дронов на территории ГМЗ запрещено, поэтому любителя красивых кадров забрали в полицию. В отношении мужчины составлен административный протокол.

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Комментарии (6)

265984735
Это не маразм, а прагматизм директорки, которая доит вверенный ей музей по полной и, конечно, кровно заинтересована, чтобы красивые фотографии покупали только у неё. Опционально она разрешит другим запустить дрон, но только за весьма кругленькую сумму. Обычное барыжничество и попрание права людей на занятие творчеством.
lesovik
Что там такого секретного, что снимать с воздуха нельзя?
Маразм какой то.
Или копирайт-мракобесие, как на алых парусах?
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