В Купчино уже четвертую неделю греют воду в тазиках. УК и «Теплосеть» кивают друг на друга

Как сообщил читатель «Фонтанки» Элвин 11 августа, в доме № 14 на Малой Балканской улице плановое двухнедельное отключение горячей воды серьезно затянулось. Кипячение воды в тазиках уже превратилось в неприятную привычку.
По словам мужчины, ГВС должно было появиться 3 августа, точные даты возобновления его подачи не называют.
В УК «ЖСК 737», ответственной за дом, «Фонтанке» рассказали, что ждут отмашки на включение воды от «Теплосети».
«У нас все работает исправно, просто нет пока распоряжения от города о том, что воду подали. Жильцы в расстройстве, тазики всем надоели, мы каждый день спрашиваем, и нам ежедневно обещают», — объяснили в диспетчерской «ЖСК 737».
В пресс-службе самой «Теплосети» винят управляющую компанию. «По этому адресу мы сегодня работаем на одном из трубопроводов, в течение дня сделаем. Но ГВС подается до подъезда, дальше — дело УК», — отметил представитель предприятия.
С похожей проблемой недавно столкнулись и другие жители Купчино. Читательница «Фонтанки» Надежда с Бухарестской, 72, ждала появления горячей воды дополнительную неделю, а Анна с Альпийского переулка, 39, — больше трех дней.