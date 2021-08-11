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В Купчино уже четвертую неделю греют воду в тазиках. УК и «Теплосеть» кивают друг на друга

Во Фрунзенском районе Петербурга горожане пожаловались на отсутствие горячей воды

Как сообщил читатель «Фонтанки» Элвин 11 августа, в доме № 14 на Малой Балканской улице плановое двухнедельное отключение горячей воды серьезно затянулось. Кипячение воды в тазиках уже превратилось в неприятную привычку.

По словам мужчины, ГВС должно было появиться 3 августа, точные даты возобновления его подачи не называют.

В УК «ЖСК 737», ответственной за дом, «Фонтанке» рассказали, что ждут отмашки на включение воды от «Теплосети».

«У нас все работает исправно, просто нет пока распоряжения от города о том, что воду подали. Жильцы в расстройстве, тазики всем надоели, мы каждый день спрашиваем, и нам ежедневно обещают», — объяснили в диспетчерской «ЖСК 737».

В пресс-службе самой «Теплосети» винят управляющую компанию. «По этому адресу мы сегодня работаем на одном из трубопроводов, в течение дня сделаем. Но ГВС подается до подъезда, дальше — дело УК», — отметил представитель предприятия.

С похожей проблемой недавно столкнулись и другие жители Купчино. Читательница «Фонтанки» Надежда с Бухарестской, 72, ждала появления горячей воды дополнительную неделю, а Анна с Альпийского переулка, 39, — больше трех дней.

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Комментарии (7)

266197371
На Васильеовстровском тоже задерживают, вот только они не то что друг на друга кивают - они вообще не отвечают. Линия либо занята, либо попросту СБРАСЫВАЮТ ЗВОНКИ! Безо всякого стыда и совести. В ЖКС-1 то же самое. Один раз поймала оператора, сказала, что не могу туда дозвониться, а сказал звонить в теплосеть. Надо же так в уши долбиться.
Михаил Петров-Водкин
Ждут, когда «Теплосеть» купит им водонагреватели
Dmitrius
Как они включили, так лучше бы вообще не включали, честнее бы
было! Совести нет совсем. По какой-то хитросделанной схеме. Вечером чуть теплая, утром - холодная!
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