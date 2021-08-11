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Малком вернулся в «Зенит» после триумфа на Олимпиаде. Бразилец уже провел первую тренировку

Малком приехал в Петербург с Олимпиады и потренировался с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Малком провел первую тренировку с командой после возвращения в Петербург. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе команды.

Футболист в составе сборной Бразилии выступал на Олимпиаде в Токио и завоевал золотую медаль. Игрок забил победный гол в дополнительное время финального матча с Испанией, встреча завершилась со счетом 2:1.

«Домой он не ездил — Малком прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха», — сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Сейчас «Зенит» уже вместе с Малкомом продолжает подготовку к матчу с «Локомотивом» в тренировочном центре в Удельном парке. Игра четвертого тура Российской премьер-лиги пройдет в воскресенье, 15 августа, в Москве, начало — в 17:30.

Но и без Малкома у команды Сергея Семака дела шли довольно неплохо, петербуржцы победили в трех первых матчах и уверенно идут на первом месте в таблице чемпионата России, имея на счету девять очков.

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Комментарии (1)

Ярополк
А что, на олимпиаде и футбол был?!
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