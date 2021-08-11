Малком вернулся в «Зенит» после триумфа на Олимпиаде. Бразилец уже провел первую тренировку

Полузащитник «Зенита» Малком провел первую тренировку с командой после возвращения в Петербург. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе команды.
Футболист в составе сборной Бразилии выступал на Олимпиаде в Токио и завоевал золотую медаль. Игрок забил победный гол в дополнительное время финального матча с Испанией, встреча завершилась со счетом 2:1.
«Домой он не ездил — Малком прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха», — сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
O lugar mais alto do pódio do futebol masculino é, mais uma vez, verde e amarelo! Que orgulho de vocês, #SeleçãoOlímpica! ⚽🏅🇧🇷💚💛— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021
📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/4FkDvkUlk1
Сейчас «Зенит» уже вместе с Малкомом продолжает подготовку к матчу с «Локомотивом» в тренировочном центре в Удельном парке. Игра четвертого тура Российской премьер-лиги пройдет в воскресенье, 15 августа, в Москве, начало — в 17:30.
Но и без Малкома у команды Сергея Семака дела шли довольно неплохо, петербуржцы победили в трех первых матчах и уверенно идут на первом месте в таблице чемпионата России, имея на счету девять очков.