Малком вернулся в «Зенит» после триумфа на Олимпиаде. Бразилец уже провел первую тренировку

Полузащитник «Зенита» Малком провел первую тренировку с командой после возвращения в Петербург. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе команды.



Футболист в составе сборной Бразилии выступал на Олимпиаде в Токио и завоевал золотую медаль. Игрок забил победный гол в дополнительное время финального матча с Испанией, встреча завершилась со счетом 2:1.



«Домой он не ездил — Малком прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха», — сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.