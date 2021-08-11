Петербургского следователя МВД поймали на взятке в 350 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела

Старший следователь Василеостровского УМВД попалась на взятке в особо крупном размере. На момент передачи дела в суд из органов её уже уволили.



Как сообщает 11 августа прокуратура Петербурга, надзорным органом Василеостровского района утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жительниц. Одну из них, бывшего старшего следователя, обвиняют во взяточничестве, другую — в пособничестве.



По версии следствия, прошлой зимой следователь получила от потерпевшего взятку в 350 тысяч рублей — за отказ в возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», у нее в работе были материалы доследственной проверки о мошенничестве, и проходивший по ним человек очень не хотел становиться фигурантом дела.

