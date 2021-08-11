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Петербургского следователя МВД поймали на взятке в 350 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела

Старший следователь Василеостровского УМВД попалась на взятке в особо крупном размере. На момент передачи дела в суд из органов её уже уволили.

Как сообщает 11 августа прокуратура Петербурга, надзорным органом Василеостровского района утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жительниц. Одну из них, бывшего старшего следователя, обвиняют во взяточничестве, другую — в пособничестве.

По версии следствия, прошлой зимой следователь получила от потерпевшего взятку в 350 тысяч рублей — за отказ в возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», у нее в работе были материалы доследственной проверки о мошенничестве, и проходивший по ним человек очень не хотел становиться фигурантом дела.

Вторая обвиняемая, сообщает прокуратура, стала посредницей: забрала деньги в ресторане домашней кухни на 7-й линии Васильевского острова, 34, а затем передала следователю.

После получения денег женщины были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД,

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд.

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