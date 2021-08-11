ЦИК: В Госдуму на выборы идут 14 партий

На думские выборы идут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия Роста, «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Зеленые», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Родина» и Российская партия свободы и справедливости.
Кроме того, 13 партий примут участие в выборах высших должностных лиц регионов, 14 политический объединений — в выборах в региональные законодательные органы. В настоящее время период выдвижения кандидатов во всех регионах уже завершился.
Всего в единый день голосования в выборах разного уровня примут участие 26 партий.