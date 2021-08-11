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ЦИК: В Госдуму на выборы идут 14 партий

Участие в выборах в Госдуму примут 14 политических партий. Такие данные презентовала Центральная избирательная комиссия на заседании 11 августа.

На думские выборы идут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия Роста, «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Зеленые», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Родина» и Российская партия свободы и справедливости.

Кроме того, 13 партий примут участие в выборах высших должностных лиц регионов, 14 политический объединений — в выборах в региональные законодательные органы. В настоящее время период выдвижения кандидатов во всех регионах уже завершился.

Всего в единый день голосования в выборах разного уровня примут участие 26 партий.

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Комментарии (6)

житель города П.
Один умный человек сказал в своё время - "Человек, садящийся играть с шулерами, допускает только одну главную ошибку - он садится играть с шулерами".
262370901
Я увидел только парочку партий, да и то с натяжкой. Все остальные это филиалы ЦК ПЖиВ. Граждане, будьте бдительны! Повесьте избирательный бюллетень в своем туалете!
doorbal_
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду»..
Остальное - инфомусор.
А вышеперечисленные всё одно - псевдокоммунисты, псевдолибералы, псевдодемократы... сателлиты ПЖИВ.
Выборы без выбора.
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