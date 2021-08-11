Из кузова тягача украли электронику на скорости больше 80 км/ч, при этом дальнобойщик не заметил пропажу. Криминальный дуэт, по версии следствия, использовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузу. Они специально оборудованы: мягкие и со съёмным стеклом.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ноябре 2020 года в полицию Иркутска обратился водитель, возивший бытовую и компьютерную технику. На федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском из его грузовика пропала электроника (от телевизоров до чайников и флеш-карт) на сумму более 1 миллиона рублей. Следователи тогда возбудили уголовное дело о краже.



В ходе следствия отдел по борьбе с организованной преступностью получил информацию о возможной причастности жителей Тайшета, которых уже привлекали к ответственности за подобные преступления. Несколько лет назад эти двое (отец и сын в возрасте 54 и 33 лет) похожим способом украли из фуры оружие, за что отсидели 5 лет.

Следователи осмотрели частный дом, в котором живут отец и сын. Во дворе у них нашли часть пропавших товаров, а у их знакомых — два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло может откидываться вперёд, к полу приварено металлическое кольцо для закрепления троса или верёвки, а носовая часть фургона обшита мягким материалом.



Фото: ГУ МВД по Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области Поделиться Поделиться







Похожие конструкции они уже использовали. Несколько лет назад суд изучал устройства для сцепки с большегрузами. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля злоумышленников.

ГУ МВД по Иркутской области