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Отец и сын попались во второй раз. Они бесшумно прижимаются к едущим фурам и на скорости опустошают их

Подозреваемые в хищениях из грузовиков во время движения задержаны в Иркутской области

Из кузова тягача украли электронику на скорости больше 80 км/ч, при этом дальнобойщик не заметил пропажу. Криминальный дуэт, по версии следствия, использовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузу. Они специально оборудованы: мягкие и со съёмным стеклом.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ноябре 2020 года в полицию Иркутска обратился водитель, возивший бытовую и компьютерную технику. На федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском из его грузовика пропала электроника (от телевизоров до чайников и флеш-карт) на сумму более 1 миллиона рублей. Следователи тогда возбудили уголовное дело о краже.

В ходе следствия отдел по борьбе с организованной преступностью получил информацию о возможной причастности жителей Тайшета, которых уже привлекали к ответственности за подобные преступления. Несколько лет назад эти двое (отец и сын в возрасте 54 и 33 лет) похожим способом украли из фуры оружие, за что отсидели 5 лет.

Следователи осмотрели частный дом, в котором живут отец и сын. Во дворе у них нашли часть пропавших товаров, а у их знакомых — два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло может откидываться вперёд, к полу приварено металлическое кольцо для закрепления троса или верёвки, а носовая часть фургона обшита мягким материалом.

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Похожие конструкции они уже использовали. Несколько лет назад суд изучал устройства для сцепки с большегрузами. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля злоумышленников.

ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемые свою причастность не признают. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Следователи не исключают, что они могли совершить другие аналогичные хищения.

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Комментарии (12)

AlBerkut
Ну как бы старая технология кражи на ходу.
А вот при резком торможении фуры каскадёр с капота имеет все шансы стать совсем не очень целым и слегка не живым...
killbeachtrash
Зачем рассказали - написали ? Теперь начнется....
shushu
Жаль, без gopro они это делали, могли на просмотрах столько же заработать
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