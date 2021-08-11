В Германии задержали «российского шпиона» с британским паспортом

Генпрокуратура ФРГ заподозрила британца в работе на российскую разведку. Об этом 11 августа сообщается на сайте ведомства.



«Гражданин Великобритании Дэвид С. был арестован в Потсдаме сотрудниками полиции. <...> Его подозревают в работе на иностранную секретную службу», — говорится в заявлении.

По версии следствия, работавший в английской дипмиссии иностранец как минимум один раз передавал секретные документы сотрудникам российской разведки. Помощь британца была не безвозмездной, взамен он получил «неустановленную сумму наличных».

