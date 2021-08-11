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В Германии задержали «российского шпиона» с британским паспортом

Гражданина Британии подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. По данным властей ФРГ, он как минимум один раз передавал секретные документы.

Генпрокуратура ФРГ заподозрила британца в работе на российскую разведку. Об этом 11 августа сообщается на сайте ведомства.

«Гражданин Великобритании Дэвид С. был арестован в Потсдаме сотрудниками полиции. <...> Его подозревают в работе на иностранную секретную службу», — говорится в заявлении.

По версии следствия, работавший в английской дипмиссии иностранец как минимум один раз передавал секретные документы сотрудникам российской разведки. Помощь британца была не безвозмездной, взамен он получил «неустановленную сумму наличных».

На работе и дома у подозреваемого прошли обыски.

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Комментарии (1)

Piter Russo
документы то хоть известно какие были секретные? или тоже "не установленные" - но точно секретные?
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