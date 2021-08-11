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В полицию Петербурга сообщили о пропаже преподавателя Горного университета, уехавшего на велопробег в Карелию

Преподаватель физического воспитания из Горного университета пропал во время поездки в Карелию

В полицию Приморского района поступило заявление о пропаже жителя Петербурга. Он сказал жене, что уехал на велопробег в Карелию, а через несколько дней перестал выходить на связь.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, о пропаже 34-летнего преподавателя кафедры физического воспитания Ярослава Куванова в полицию сообщила его супруга накануне около полудня.

После своего дня рождения мужчина поехал в рамках отпуска в Карелию, где собирался участвовать в велопробеге. Еще 8 августа он созванивался с супругой, а потом пропал со связи.

Мужчина был одет в спортивную форму серого цвета.

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Комментарии (2)

266068215
А что за велопробег? Что-то я о таком не слышал.
Laska77
ключевая фраза: "Он сказал жене, что уехал на велопробег в Карелию,", да еще после ДР. Надеюсь, что тревога ложная и найдется к концу своего отпуска, усталый и счастливый.
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