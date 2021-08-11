В полицию Петербурга сообщили о пропаже преподавателя Горного университета, уехавшего на велопробег в Карелию

В полицию Приморского района поступило заявление о пропаже жителя Петербурга. Он сказал жене, что уехал на велопробег в Карелию, а через несколько дней перестал выходить на связь.



Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, о пропаже 34-летнего преподавателя кафедры физического воспитания Ярослава Куванова в полицию сообщила его супруга накануне около полудня.



После своего дня рождения мужчина поехал в рамках отпуска в Карелию, где собирался участвовать в велопробеге. Еще 8 августа он созванивался с супругой, а потом пропал со связи.

