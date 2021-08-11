FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

В Пушкине подстрелили бывшего судебного пристава, сменившего фамилию из-за проблем с законом

Полиция по Пушкинскому району Петербурга возбудила уголовное дело после стрельбы из ружья. Пострадавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне около полуночи житель Пушкина сообщил, что во дворе дома 85/12 неизвестный стреляет из ружья, ранен человек. Прибывший на место наряд застал на месте происшествия 40-летнего мужчину с окровавленным правым плечом и с запахом алкоголя. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован в НИИ Джанелидзе и помещен в шоковую реанимацию.

По подозрению в преступлении был задержан 37-летний краснодарец, зарегистрированный в пушкинской войсковой части. У него изъяли гладкоствольное ружьё и патроны.

По данным «Фонтанки», пострадавший был судим по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий и оскорблении представителя власти. Известно, что ранее он работал судебным приставом. В 2013 году прокуратура сообщала, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Якобы он, пользуясь своим служебным положением, взыскал 164 тысячи рублей с должника, но велел перевести их не через депозитный счёт УФССП, а отдать ему лично на руки, чтобы избежать выплат процентов. Три года мужчина передавал суммы приставу, а тот показывал какие-то справки. В год возбуждения уголовного дела сотрудник УФССП сменил фамилию.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266197221
"во дворе дома 85/12"... А улица ?
Или редактор думает, что в Пушкине одна улица ?
Dimitry Antonov
А чего старую и новую фамилии не озвучили? Случайно, он теперь не Вишневский?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний