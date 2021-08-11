FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Белорусский боец ММА Кудин получил 2,5 года колонии за участие в протестах

Спортсмен Алексей Кудин, экстрадированный в Белоруссию из России, получил 2,5 года колонии за сопротивление силовикам во время протестов после президентских выборов. Об этом 11 августа сообщил правозащитный центр «Весна» в Facebook.

«Алексей Кудин приговорен к 2,5 года колонии. Это на год меньше, чем просил прокурор»,— отмечается в сообщении. Бойца судили по статье о «сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия» (статья 363, часть 2, УК РБ).

Кудина задержали в Московской области 21 января 2021 года. Генпрокуратура Белоруссии направила российским властям запрос с требованием выдать его. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена, но Москва не послушалась. Позже белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал видео, на котором Кудин говорит, что поддерживает действующую власть и будет просить президента Лукашенко о помиловании.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

SU LUX INN
да, Батька в очередной раз показал, что является Крепким орешком! старый богатырь оказался Сильнее молодого бойца, переиграл его и уничтожил! в таким кормчим во главе народ Белоруссии еще много-много лет сможет чувствовать себя в Безопасности и в достатке!
266089580
Этот не до би тый агроном мясник пол ное ни чтожество и мр азь.Один из двух последних уб ю дков Европы. Гит лер тоже думал ,что велик,оказался дер ьмо,как и все ди кта тры.
Dimitry Antonov
Чем больше сажают, тем быстрее режим там рухнет. Любая жестокость порождает ответную реакцию.
Но вот за действия наших властей, выдавших человека, мне почему-то стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний