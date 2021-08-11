Белорусский боец ММА Кудин получил 2,5 года колонии за участие в протестах

Спортсмен Алексей Кудин, экстрадированный в Белоруссию из России, получил 2,5 года колонии за сопротивление силовикам во время протестов после президентских выборов. Об этом 11 августа сообщил правозащитный центр «Весна» в Facebook.
«Алексей Кудин приговорен к 2,5 года колонии. Это на год меньше, чем просил прокурор»,— отмечается в сообщении. Бойца судили по статье о «сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия» (статья 363, часть 2, УК РБ).
Кудина задержали в Московской области 21 января 2021 года. Генпрокуратура Белоруссии направила российским властям запрос с требованием выдать его. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена, но Москва не послушалась. Позже белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал видео, на котором Кудин говорит, что поддерживает действующую власть и будет просить президента Лукашенко о помиловании.