Белорусский боец ММА Кудин получил 2,5 года колонии за участие в протестах

Спортсмен Алексей Кудин, экстрадированный в Белоруссию из России, получил 2,5 года колонии за сопротивление силовикам во время протестов после президентских выборов. Об этом 11 августа сообщил правозащитный центр «Весна» в Facebook.



«Алексей Кудин приговорен к 2,5 года колонии. Это на год меньше, чем просил прокурор»,— отмечается в сообщении. Бойца судили по статье о «сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия» (статья 363, часть 2, УК РБ).

