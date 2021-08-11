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Ковидных больных в индонезийской деревне обслуживает робот из кастрюль и рисоварки

Жители индонезийской деревни начали использовать самодельного робота для доставки еды больным COVID-19, находящимся на самоизоляции.

Как сообщает 11 августа Reuters, робот сделан из домашних электроприборов, кастрюль, сковородок и старого монитора от телевизора, его голова — это старая рисоварка. Он управляется дистанционно и может работать автономно 12 часов. Его назвали «Дельта» в честь индийского штамма коронавируса. Это один из нескольких роботов, созданных в деревне Тембок-Геде, которая известна в стране благодаря творческому использованию технологий.

«С появлением варианта «дельта» и ростом числа заразившихся я решил сделать робота, который будет помогать обществу. Например, распылять дезинфицирующие средства, доставлять еду и удовлетворять потребности жителей, которые изолировались», — рассказал 53-летний глава района Асеянто, возглавляющий проект.

Скриншот из <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-village-turns-unwanted-trash-into-covid-helper-2021-08-11/" class="io-leave-page _" target="_blank">Reuters</a>
Скриншот из Reuters
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Подъезжая по улице к дому больного, робот говорит: «Ассаламу'алайкум» («мир тебе»), а потом: «Доставка здесь. Выздоравливай скорее».

Деревня находится в Сурабае, столице провинции Восточная Ява, которую в последний месяц захлестнула вторая волна коронавируса.

Скриншот из <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-village-turns-unwanted-trash-into-covid-helper-2021-08-11/" class="io-leave-page _" target="_blank">Reuters</a>
Скриншот из Reuters

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