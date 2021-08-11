Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Невском районе. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД 11 августа, авария произошла в 9:20. На углу Ивановской и Седова «Шкода Октавия», за рулем которой был 50-летний мужчина, наехала на велосипедиста.
Пострадавший, 22-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
По данным нашего издания, уличные камеры зафиксировали, что велосипедист пересекал перекресток на красный сигнал светофора.