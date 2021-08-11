Десятилетний ребенок попал под грузовой поезд у железнодорожной станции Рыбацкое

Игра у железнодорожных путей привела к трагедии в Невском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 11 августа, ЧП произошло накануне около 18:50 на железнодорожных путях у дома 2 Тепловозной улицы.
10-летний мальчик, находившийся вне зоны железнодорожного перехода, был травмирован грузовым поездом.
«Несовершеннолетний с травмой ноги госпитализирован в городскую больницу», — сообщает ведомство.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, примет меры реагирования.