Пенсионерка из Выборга в 84 года решила заработать на нефти, но ушла в минус на полмиллиона

Предприимчивая пожилая женщина из Выборга стала жертвой мошенников после того, как решила разбогатеть на торговле нефтяными фьючерсами. Пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей, поверив «аналитику».



Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне днём в полицию обратилась 84-летняя женщина. Она рассказала, что 6 июля зарегистрировалась на «сайте, торгующем нефтью», а через некоторое время ей позвонил некий мужчина, который представился аналитиком сайта. Он сообщил, что для участия в торгах необходимо внести деньги. Пенсионерка перевела на продиктованный счет 478 000 рублей.

