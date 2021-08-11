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Пенсионерка из Выборга в 84 года решила заработать на нефти, но ушла в минус на полмиллиона

Предприимчивая пожилая женщина из Выборга стала жертвой мошенников после того, как решила разбогатеть на торговле нефтяными фьючерсами. Пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей, поверив «аналитику».

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне днём в полицию обратилась 84-летняя женщина. Она рассказала, что 6 июля зарегистрировалась на «сайте, торгующем нефтью», а через некоторое время ей позвонил некий мужчина, который представился аналитиком сайта. Он сообщил, что для участия в торгах необходимо внести деньги. Пенсионерка перевела на продиктованный счет 478 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

ivan5_5e4d10fe646f6
Все смотрим сериал "миллионер из балашихи", там показаны бабушка которая инвестирует и бабушка которая не инвестирует
Rovesnik_Kommunizma
Элементарная финансовая неграмотность подвела бабушку.
И ведь никто не подсказал, что нефтяные фьючерсы торгуются на товарно-сырьевых биржах, стать участником которых не так то просто - надо заполнить кучу бумаг, открыть счета, получить электронную подпись и т.д.
Но опыт есть!
Контрабанда
Так деньги то ушли на счет брокера (кухня), которая зарегистрирована в офшоре , На рынке без инсайда не наторгуешь
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