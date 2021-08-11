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Учёные: Уникальный набор аномалий в работе иммунитета после ковида может вызвать делирий

Учёные связали долгосрочные нарушения памяти, которые возникают после COVID-19, со сбоем в жизнедеятельности некоторых типов Т-клеток, играющих важную роль в приобретенном иммунном ответе.

Как сообщает 11 августа «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию на medRxiv, у пациентов, страдающих от долгосрочных нейрофизиологических симптомов коронавируса, выявлен уникальный набор аномалий в работе иммунитета. Это, например, проблемы с памятью, связанные с количеством молекул-эффекторов, которые вырабатывают Т-клетки.

У некоторых переболевших появляются серьёзные нарушения работы мозга, в частности, делирий — психическое расстройство с помрачением сознания и нарушением восприятия.

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Комментарии (1)

vader
Ну что ж, введение генетических паспортов и деление людей на сорта все ближе, совсем уже близко. Почему бы "Фонтанке" не рассказать, как в Литве вводят "паспорта возможностей" (название-то какое, а!) и как жители заперли депутатов их сейма внутри здания и не давали выйти после такой идеи.
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