Учёные: Уникальный набор аномалий в работе иммунитета после ковида может вызвать делирий

Учёные связали долгосрочные нарушения памяти, которые возникают после COVID-19, со сбоем в жизнедеятельности некоторых типов Т-клеток, играющих важную роль в приобретенном иммунном ответе.
Как сообщает 11 августа «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию на medRxiv, у пациентов, страдающих от долгосрочных нейрофизиологических симптомов коронавируса, выявлен уникальный набор аномалий в работе иммунитета. Это, например, проблемы с памятью, связанные с количеством молекул-эффекторов, которые вырабатывают Т-клетки.
У некоторых переболевших появляются серьёзные нарушения работы мозга, в частности, делирий — психическое расстройство с помрачением сознания и нарушением восприятия.