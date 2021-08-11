В районе Саблино контейнеровоз ушёл в отбойник, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что ДТП на 661-м километре трассы М-10 произошло 11 августа около часа ночи. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение в оси дороги. Никто не пострадал.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и работники подрядной организации, обслуживающей дорогу, для очистки проезжей части. Большегруз частично перекрывает проезжую часть в сторону Петербурга, но заметного затора нет, отметили в ФКУ. «Яндекс.Карты» демонстрируют на этом участке небольшую пробку из-за дорожных работ.
Ещё об одном, вероятно, вчерашнем ДТП на Московском шоссе рассказывает «Дорожный инспектор» со ссылкой на очевидца. По его словам, в районе Шушар «Газель» заехала под контейнеровоз, водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.