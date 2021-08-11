Один человек пострадал во время пожара в бывших казармах, находящихся под охраной КГИОП, на Академика Лебедева

Четыре пожарных расчета тушили кухонный пожар в Калининском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 11 августа, сообщение о пожаре в доме 16 по улице Академика Лебедева (входит в архитектурный комплекс казарм Михайловского артиллерийского училища) поступило в дежурную службу в 1:35.
«В 3-комнатной отдельной квартире площадью 70 квадратных метров, на кухне площадью 16 квадратных метров выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр», — сообщает ведомство.
Уже в 1:56 пожар был ликвидирован силами четырех расчетов и 19 сотрудников МЧС.
В результате возгорания медицинская помощь потребовалась одному из жильцов квартиры. Его госпитализировали.