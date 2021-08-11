FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Один человек пострадал во время пожара в бывших казармах, находящихся под охраной КГИОП, на Академика Лебедева

При квартирном пожаре на улице Академика Лебедева пострадал человек

Четыре пожарных расчета тушили кухонный пожар в Калининском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 11 августа, сообщение о пожаре в доме 16 по улице Академика Лебедева (входит в архитектурный комплекс казарм Михайловского артиллерийского училища) поступило в дежурную службу в 1:35.

«В 3-комнатной отдельной квартире площадью 70 квадратных метров, на кухне площадью 16 квадратных метров выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр», — сообщает ведомство.

Уже в 1:56 пожар был ликвидирован силами четырех расчетов и 19 сотрудников МЧС.

В результате возгорания медицинская помощь потребовалась одному из жильцов квартиры. Его госпитализировали.

Ансамбль зданий казарм на Академика Лебедева 16–20 является выявленным объектом культурного наследия и охраняется КГИОП. Он был построен в конце 19 века. Комплекс включает в себя: офицерский жилой дом, казармы, караульную, манеж, конюшни, фуражные и обозные сараи, кузнецу и сарай для артиллерии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний