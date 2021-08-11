В Госдуме хотят повысить МРОТ до 20 000 рублей

В Госдуму 11 августа должен поступить законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тысяч рублей в месяц.
Как сообщает РИА Новости, документ вносят депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. По их словам, 20 тысяч рублей в месяц — это «около
Они напоминают, что с 1 января 2021 года действует новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, по которому соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере
«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в
Депутаты надеются, что принятие законопроекта позволит вывести многих россиян из бедности и нищеты и уменьшить дифференциацию в доходах населения. Кроме того, снизится социальная напряжённость, вырастет совокупный спрос, что благоприятно скажется на развитии экономики. А также вырастут поступления в бюджет и в государственные внебюджетные фонды.