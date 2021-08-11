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В Госдуме хотят повысить МРОТ до 20 000 рублей

В Госдуму 11 августа должен поступить законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает РИА Новости, документ вносят депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. По их словам, 20 тысяч рублей в месяц — это «около 150 % искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

Они напоминают, что с 1 января 2021 года действует новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, по которому соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 %. Этот механизм не привёл к существенному увеличению МРОТ: с начала года рост составил всего 5,5 %, то есть МРОТ равен 12 792 рублям в месяц против 12 130 рублей в 2019 году, отмечают авторы инициативы.

«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42 %, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50 %, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не сокращающейся многие годы в результате проводимой правительством целенаправленной политики сдерживания роста МРОТ», — отмечается в пояснительной записке.

Депутаты надеются, что принятие законопроекта позволит вывести многих россиян из бедности и нищеты и уменьшить дифференциацию в доходах населения. Кроме того, снизится социальная напряжённость, вырастет совокупный спрос, что благоприятно скажется на развитии экономики. А также вырастут поступления в бюджет и в государственные внебюджетные фонды.

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Комментарии (3)

NAFTALIN 2000-2036
а "кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на пальмовое масло" рбк... ретейлеры просят кондитеров делать конфеты для коленовставателей попроще, но подешевле.
mailbox
правда только последняя фраза
kоt-obormot
1/3 туалетного ершика практически.
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