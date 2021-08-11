В Госдуме хотят повысить МРОТ до 20 000 рублей

В Госдуму 11 августа должен поступить законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тысяч рублей в месяц.



Как сообщает РИА Новости, документ вносят депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. По их словам, 20 тысяч рублей в месяц — это «около 150 % искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

