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Погода изменится, но не сегодня. В Петербурге аномально тепло

В Петербурге будет 23–25 градусов, без дождей

Ещё один по-настоящему летний день дарит петербуржцам погода. Дожди начнутся не сегодня, а, вероятно, завтра.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Атмосферное давление будет повышаться. Воздух с ночных 14–16 градусов прогреется до 23–25.

Это повышенная для 11 августа температура, отмечает «Яндекс». Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает от 12 до 23 градусов, облачно с прояснениями. Холоднее всего в этот день было в 1975 году, когда минимальная дневная температура опустилась до плюс 5, а теплее всего — в 2007 году, 29 градусов.

Пока ещё можно купаться: вода в Неве, по данным СЗ УГМС на 10 августа, плюс 19, а в курортной зоне Финского залива — 18–20 градусов. В четверг и пятницу уже ожидаются дожди и станет прохладнее — 19–21 градус.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Antin88
В чем аномалия? Это обычная температура для августа, бывает и потеплее в Питере
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