Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Атмосферное давление будет повышаться. Воздух с ночных 14–16 градусов прогреется до 23–25.



Это повышенная для 11 августа температура, отмечает «Яндекс». Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает от 12 до 23 градусов, облачно с прояснениями. Холоднее всего в этот день было в 1975 году, когда минимальная дневная температура опустилась до плюс 5, а теплее всего — в 2007 году, 29 градусов.

