В Гвинее более 150 человек находятся на карантине в связи с лихорадкой Марбурга

Медицинские власти Гвинеи следят за состоянием 155 человек, которые могли контактировать с человеком, умершим на юге страны от лихорадки Марбург. об этом 11 августа сообщило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее.
«Все 155 человек поставлены под наблюдение, которое продлится три недели. Все эти люди находятся у себя дома, они изолированы от других членов семьи. Ежедневно их посещают специалисты с целью мониторинга и выявления возможных симптомов заболевания», — приводит сообщение ТАСС.
Мужчина, у которого 25 июля были обнаружены признаки заболевания лихорадкой Марбурга, умер 2 августа. ВОЗ объявила, что причиной его смерти стала лихорадка, относящаяся к тому же классу, что и Эбола. Власти Гвинеи установили всех, кто имел контакт с этим мужчиной и отправили в карантин.