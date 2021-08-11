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В Гвинее более 150 человек находятся на карантине в связи с лихорадкой Марбурга

Медицинские власти Гвинеи следят за состоянием 155 человек, которые могли контактировать с человеком, умершим на юге страны от лихорадки Марбург. об этом 11 августа сообщило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее.

«Все 155 человек поставлены под наблюдение, которое продлится три недели. Все эти люди находятся у себя дома, они изолированы от других членов семьи. Ежедневно их посещают специалисты с целью мониторинга и выявления возможных симптомов заболевания», — приводит сообщение ТАСС.

Мужчина, у которого 25 июля были обнаружены признаки заболевания лихорадкой Марбурга, умер 2 августа. ВОЗ объявила, что причиной его смерти стала лихорадка, относящаяся к тому же классу, что и Эбола. Власти Гвинеи установили всех, кто имел контакт с этим мужчиной и отправили в карантин.

Впервые болезнь наблюдалась в 1967 году в Европе: в городах Марбурге и Франкфурте-на-Майне, также один человек наблюдался в Белграде. Источником инфекции в дальнейшем были признаны ввезённые из Уганды в Марбург африканские зелёные мартышки, ткани которых использовались для создания полиомиелитной вакцины. Был зарегистрирован 31 случай заболевания и 7 смертельных исходов. Источником в природе во время всех этих вспышек были африканские зелёные мартышки, у которых болезнь может протекать бессимптомно. Участие других животных в природных очагах инфекции, а также пути передачи инфекции обезьянам пока не изучены.

Коэффициенты летальности во время вспышек марбургской геморрагической лихорадки варьируются в пределах от 24% до 88%. Против этого вируса пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

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