В Гвинее более 150 человек находятся на карантине в связи с лихорадкой Марбурга

Медицинские власти Гвинеи следят за состоянием 155 человек, которые могли контактировать с человеком, умершим на юге страны от лихорадки Марбург. об этом 11 августа сообщило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее.

«Все 155 человек поставлены под наблюдение, которое продлится три недели. Все эти люди находятся у себя дома, они изолированы от других членов семьи. Ежедневно их посещают специалисты с целью мониторинга и выявления возможных симптомов заболевания», — приводит сообщение ТАСС.