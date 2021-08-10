Британский инфекционист считает, что «дельта»-штамм не позволит выработать коллективный иммунитет

Достижение коллективного иммунитета у населения невозможно в условиях циркулирования «дельта»-штамма коронавируса. Такое мнение высказал британский инфекционист, директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард.
«Проблема состоит в том, что этот вирус — не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться в популяции. Вариант «дельта» будет все еще заражать тех людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус», — цитирует Полларда газета The Guardian.
Проблема, по его словам, заключается в том, что «дельта» будет передаваться до тех пор, пока абсолютно все население не будет вакцинировано, поскольку только тогда вирус перестанет существовать в обществе.