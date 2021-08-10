Вечером 10 августа работающие на территории предприниматели рассказали, что во вторник их работа остановилась, из-за отсутствия электричества заглохли станки и опустели офисы. Об этом во вторник «Фонтанке» рассказал представитель пострадавшего ООО «Престиж». По его словам, из-за неполадок пострадали предприятия, зарегистрированные по адресу Московское шоссе, 25, корпус 1, лит Б, М, Л, Ж.

«Много компаний были вынуждены прекратить свою деятельность ввиду отсутствия электричества, станки не работали, механика, турбосистемы», — отметил представитель одной из таких фирм.

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«Обесточено целый день все производство, безумные убытки», — подтвердила руководитель крупной производственной компании, выручка которой стремится к двум миллиардам в год.

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При этом некоторых сбой затронул частично. Так, представитель поставляющей мебель и мебельные комплектующие компании «Арсенал» сообщил «Фонтанке», что сегодня в помещениях фирмы не работал интернет, но о причинах этого ему ничего неизвестно. Как объяснил Андрей Круковский, управляющий сетевой компании «ЕЭСМШ25», которая обеспечивает электричеством всю площадку, утром технический директор обнаружил, что двери в высоковольтную распределительную подстанцию РП4538 заварены, а вход в помещение охраняли неизвестные, которые представились представителями банка «Советский». Он находится под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Спустя какое-то время они эту дверь вскрыли болгаркой, забрались внутрь. Какие манипуляции они выполнили внутри, я вам не могу сказать, но они обесточили половину площадки», — сказал Круковский. По его словам, уведомления о проведении каких-либо работ от «Советского» компания не получала.