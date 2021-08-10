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«Обесточено все производство, безумные убытки». Промзону на юге Петербурга обесточили люди, представившиеся сотрудниками банка «Советский»

Представившиеся сотрудниками банка «Советский» люди обесточили промзону на юге Петербурга

Работа части предприятий в промзоне в Московском районе Петербурга остановилась на день из-за отсутствия электричества. Неизвестные, представившиеся сотрудниками банка «Советский», заварили дверь в распределительную подстанцию. Техническая служба не смогла попасть внутрь и проверить исправность оборудования.

Вечером 10 августа работающие на территории предприниматели рассказали, что во вторник их работа остановилась, из-за отсутствия электричества заглохли станки и опустели офисы. Об этом во вторник «Фонтанке» рассказал представитель пострадавшего ООО «Престиж». По его словам, из-за неполадок пострадали предприятия, зарегистрированные по адресу Московское шоссе, 25, корпус 1, лит Б, М, Л, Ж.

«Много компаний были вынуждены прекратить свою деятельность ввиду отсутствия электричества, станки не работали, механика, турбосистемы», — отметил представитель одной из таких фирм.

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«Обесточено целый день все производство, безумные убытки», — подтвердила руководитель крупной производственной компании, выручка которой стремится к двум миллиардам в год.

автор видео читатель «Фонтанки»

При этом некоторых сбой затронул частично. Так, представитель поставляющей мебель и мебельные комплектующие компании «Арсенал» сообщил «Фонтанке», что сегодня в помещениях фирмы не работал интернет, но о причинах этого ему ничего неизвестно.

Как объяснил Андрей Круковский, управляющий сетевой компании «ЕЭСМШ25», которая обеспечивает электричеством всю площадку, утром технический директор обнаружил, что двери в высоковольтную распределительную подстанцию РП4538 заварены, а вход в помещение охраняли неизвестные, которые представились представителями банка «Советский». Он находится под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Спустя какое-то время они эту дверь вскрыли болгаркой, забрались внутрь. Какие манипуляции они выполнили внутри, я вам не могу сказать, но они обесточили половину площадки», — сказал Круковский. По его словам, уведомления о проведении каких-либо работ от «Советского» компания не получала.

Предприниматели вызвали полицию. Она появилась на площадке к вечеру. Один из них написал заявление. Несмотря на просьбы сетевой компании, пока ей не удалось запустить внутрь специалистов, чтобы проверить работоспособность оборудования.

«Фонтанка» направила запрос в АСВ.

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Комментарии (8)

мухомор
С какой стороны была заварена РП? С высокой или низкой?
Ничего не понятно.
С кем договор у сбытовой компании?
Все эти прокладки, УК и кто там кому мощность перепродаёт это ерунда, только визги и истерика.
262224921
Жаль цензура не позволяет ответить предпринимателям в стиле послания классика советского кино- М.Боярского журналистам фонтанки.
Я сижу на смене за 1,5 рубля сутки и мне вообще по барабану что у вас тама
AlBerkut
Спор хозяйствующих субъектов.
Просто выбраны такие методы.
А представиться они могли хоть вовами путиными, вопрос какие цели преследуют их хозяева...
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