Вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости коронавирусом к осени

Подъем заболеваемости коронавирусом к осени, о чем ранее говорил врач-вирусолог Евгений Тимаков, может произойти, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным. Об этом 10 августа рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, это сезонный процесс, а респираторные заболевания активизируются в осенний сезон. Она объяснила, что подъем заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, которая ослабляет иммунную систему, с увеличением в плохую погоду простудных заболеваний, с климатическими, температурными, влажностными условиями, которые увеличивают выживаемость вирусов во внешней среде.