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Вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости коронавирусом к осени

Подъем заболеваемости коронавирусом к осени, о чем ранее говорил врач-вирусолог Евгений Тимаков, может произойти, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным. Об этом 10 августа рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, это сезонный процесс, а респираторные заболевания активизируются в осенний сезон. Она объяснила, что подъем заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, которая ослабляет иммунную систему, с увеличением в плохую погоду простудных заболеваний, с климатическими, температурными, влажностными условиями, которые увеличивают выживаемость вирусов во внешней среде.

«Будет ли этой осенью больше заболевших, чем прошлой, зависит от того, как будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты», — добавила Попович.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже подтвердил, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новой вспышке COVID-19.

«Если достигнем массовой вакцинации, то будущих вспышек удастся избежать. Если не достигнем, можно ждать новых волн», — подчеркнул Аграновский.

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Комментарии (7)

Laplace
В текущей питерской ковидной статистике обращает на себя внимание то, что суточная заболеваемость остается примерно на одном уровне за последний месяц, а смертность имеет тренд на снижение и за этот же период снизилась в два раза. Возможно это следствие увеличения числа людей с антителами.
SERGEY111
С 21 го сентября подъем запланирован .
266081655
Это и без вирусологов ясно... К бабке не ходи...
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