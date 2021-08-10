Есть женщины в русских селеньях. Из-за парковки соседка разнесла «четвёрку» мясорубкой

За умышленное повреждение автомобиля полицейские задержали 53-летнюю жительницу Севастополя.



Как сообщает 10 августа городское УМВД, хозяйка частного домовладения повздорила с 52-летним мужчиной, как водится, из-за парковки. Ей не понравилось, что он ставит свой старенький ВАЗ-21043 на соседнем заброшенном участке.



Как говорится в сообщении, «не имея законных оснований, чтобы избавиться от нежелательного соседа, она решила самостоятельно разобраться с ним». Сначала действовала словами — потребовала убрать машину. А получив отказ, вооружилась мясорубкой и разбила все стёкла.

