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Есть женщины в русских селеньях. Из-за парковки соседка разнесла «четвёрку» мясорубкой

В Севастополе задержана женщина, разбившая чужой ВАЗ

За умышленное повреждение автомобиля полицейские задержали 53-летнюю жительницу Севастополя.

Как сообщает 10 августа городское УМВД, хозяйка частного домовладения повздорила с 52-летним мужчиной, как водится, из-за парковки. Ей не понравилось, что он ставит свой старенький ВАЗ-21043 на соседнем заброшенном участке.

Как говорится в сообщении, «не имея законных оснований, чтобы избавиться от нежелательного соседа, она решила самостоятельно разобраться с ним». Сначала действовала словами — потребовала убрать машину. А получив отказ, вооружилась мясорубкой и разбила все стёкла.

Потерпевший обратился в полицию. Прибывшие на место участковые задержали злоумышленницу. Автовладелец оценил материальный ущерб в 8 тысяч рублей. В отношении дамы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Эта статья предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии (12)

266080060
Климакс.....
263784231
Неудовлетворённая женщина - это причина всех современных бедствий. Чуваку надо было не доводить дело до настоящей мясорубки и действовать старыми проверенными методами Джеймса Бонда и поручика Ржевского...
Abu-Denis
Полностью перестеклить машину стоит всего 8 тысяч рублей?
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