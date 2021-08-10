Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамвай 36-го маршрута и грузовик столкнулись на перекрестке Кронштадтской и Корабельной улиц (рядом с Кронштадтской площадью) 10 августа в 17:58. По предварительным данным, водитель машины, поворачивая налево, не убедился, что пропускает вагон. Судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», не разъехались на прямом участке путей.
Несмотря на размер транспортных средств, обошлось без сильных повреждений и пострадавших, трамвай продолжил работу на линии после оформления ДТП. Задержка движения составила час — до 18:58. Трамваи № 36 и 41 ходили по изменённым трассам. Маршруту №60 ДТП не мешало, отметили в Горэлектротрансе.