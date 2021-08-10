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ДТП в сине-зелёных тонах. На Кронштадтской КАМАЗ подставился под трамвай

Трамвайное движение на юго-западе Петербурга прервало ДТП с грузовиком

Из-за неаккуратного водителя грузовика трамвайное движение в Кировском районе Петербурга нарушилось в самый час пик.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамвай 36-го маршрута и грузовик столкнулись на перекрестке Кронштадтской и Корабельной улиц (рядом с Кронштадтской площадью) 10 августа в 17:58. По предварительным данным, водитель машины, поворачивая налево, не убедился, что пропускает вагон. Судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», не разъехались на прямом участке путей.

Несмотря на размер транспортных средств, обошлось без сильных повреждений и пострадавших, трамвай продолжил работу на линии после оформления ДТП. Задержка движения составила час — до 18:58. Трамваи № 36 и 41 ходили по изменённым трассам. Маршруту №60 ДТП не мешало, отметили в Горэлектротрансе.

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Комментарии (4)

tatarin
Уважаемый автор поста! Откройте карту и посмотрите где находится Кронштадская улица и где Кронштадская площадь. Вы бы сюда ещё и город Кронштадт приплели. Хватит нести ахинею!
domepic
Не удивительно. В мае 2021 должен быть конкурс на установку светофора. Однако, прогресс не заметен. Асфальт там крайне не ровный, никаких знаков нет. Ощущение, что был ремонт асфальта и где-то забыли положить слой. Знаков, относительно сайта ГИБДД на том перекрестке не хватает.
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