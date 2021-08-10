В результате ДТП в Обнинске (Калужская область) пострадали 11 человек. Травмы, по предварительным данным, не тяжёлые.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС, 10 августа около 16:50 на 110-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись частный микроавтобус Volkswagen Caravelle и два легковых автомобиля: Opel Zafira и Nissan X-Trail.
Медпомощь понадобилась 11 пострадавшим: пяти детям и шести взрослым. Среди них водитель и пассажир «Ниссана», а дети — из микроавтобуса, отмечают «Калужские новости». После осмотра в начале седьмого всех детей и одного взрослого отпустили домой.