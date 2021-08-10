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На Охте трое мужчин скрылись, избив человека. Их нашла ГИБДД

На Индустриальном пр. в Петербурге задержали участников нападения

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району задержали трёх мужчин после нападения на человека.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», трое приезжих вступили в конфликт с петербуржцем на площади Карла Фаберже, на пересечении проспектов Энергетиков и Заневского, 10 августа около 12:10. Словесная перепалка переросла в драку. Один из троицы бил, ещё один снимал всё на видео. Пострадавший получил, по предварительным данным, сотрясение мозга. Выпавший у него телефон нападавшие забрали и скрылись на тёмно-синей «Газели».

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Поступившую в полицию заявку взяли в работу сотрудники ГИБДД. Она задержали подозреваемых на Индустриальном проспекте, 70.

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Комментарии (3)

262260111
Красноярская Газель как до Питера доехала?
dragvs
Кажется там все не в адеквате…
asgard
черти. но непонятно с чего началось. на видосе нет завязки.
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