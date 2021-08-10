Инспекторы ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району задержали трёх мужчин после нападения на человека.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», трое приезжих вступили в конфликт с петербуржцем на площади Карла Фаберже, на пересечении проспектов Энергетиков и Заневского, 10 августа около 12:10. Словесная перепалка переросла в драку. Один из троицы бил, ещё один снимал всё на видео. Пострадавший получил, по предварительным данным, сотрясение мозга. Выпавший у него телефон нападавшие забрали и скрылись на тёмно-синей «Газели».
Поступившую в полицию заявку взяли в работу сотрудники ГИБДД. Она задержали подозреваемых на Индустриальном проспекте, 70.