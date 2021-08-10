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Фура вылетела с КАД, пробив отбойник

ДТП на севере КАД немного затрудняет движение вечером 10 августа.

Между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе фура съехала с дороги. «Решил срезать путь в "Петрович"», — иронизируют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация об этом ДТП на 20-м километре внутреннего кольца поступила около 16:20. Авария произошло на съезде к ТК «Петрович», вне зоны эксплуатационной ответственности ФКУ.

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По данным «Яндекса», на внутреннем кольце образовалась пробка длиной около 1,5 километра. Впрочем, транспорт движется в ней довольно быстро — на карте она отображена жёлтым светом.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Эвелина-М
Видимо, в кузове. Присел на свои помидоры )
261844081
Что с водителем-то?
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