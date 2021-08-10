Между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе фура съехала с дороги. «Решил срезать путь в "Петрович"», — иронизируют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация об этом ДТП на 20-м километре внутреннего кольца поступила около 16:20. Авария произошло на съезде к ТК «Петрович», вне зоны эксплуатационной ответственности ФКУ.
По данным «Яндекса», на внутреннем кольце образовалась пробка длиной около 1,5 километра. Впрочем, транспорт движется в ней довольно быстро — на карте она отображена жёлтым светом.