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«Хонда» взяла на таран бетономешалку на перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе

Серьезная авария с участием автобетоносмесителя произошла днем 10 августа в Красносельском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись автомобиль Honda CR-V и миксер. На записи с камеры видно, что большегруз уже некоторое время стоял на светофоре, когда в него сзади прилетел кроссовер.

От удара «Хонде» разнесло переднюю часть, лобовое стекло и даже крышу. Со слов очевидцев, водительское место было все в крови, а водитель без сознания, но жив, когда приехала скорая.

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Комментарии (2)

theHard
крепкая хонда машинка🤔
Steam
Нормально он летел, раз Камаз метров на пять сдвинул
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