Серьезная авария с участием автобетоносмесителя произошла днем 10 августа в Красносельском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись автомобиль Honda CR-V и миксер. На записи с камеры видно, что большегруз уже некоторое время стоял на светофоре, когда в него сзади прилетел кроссовер.
От удара «Хонде» разнесло переднюю часть, лобовое стекло и даже крышу. Со слов очевидцев, водительское место было все в крови, а водитель без сознания, но жив, когда приехала скорая.