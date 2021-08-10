Весной 2021 года 14 крупных млекопитающих покинули родные пенаты — леса Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения на сайте управления лесного и степного хозяйства названной провинции.
Власти административной единицы тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые передвигались слоны. По состоянию на 8 августа были эвакуированы более 150 тысяч человек.
Помимо этого в управлении отметили, что контролировать ситуацию помогали более 25 тысяч полицейских и других работников, а также больше 970 беспилотных аппаратов и 1,5 тысячи единиц техники. Чтобы обеспечить слонов едой, использовали более 180 тонн пищи.
В последние годы в КНР ввели ряд мер по охране азиатских слонов. Благодаря им популяция ежегодно увеличивается на 3 — 5%. Из-за роста числа млекопитающих расширяется среда обитания животных, этим обусловлена их массовая миграция.