Весной 2021 года 14 крупных млекопитающих покинули родные пенаты — леса Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения на сайте управления лесного и степного хозяйства названной провинции.



Власти административной единицы тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые передвигались слоны. По состоянию на 8 августа были эвакуированы более 150 тысяч человек.

