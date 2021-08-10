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В Китае из-за кочующих слонов эвакуировали более 150 тысяч граждан

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек из-за миграции стада слонов. Животные возвращаются к своему традиционному месту обитания спустя несколько месяцев путешествий.

Весной 2021 года 14 крупных млекопитающих покинули родные пенаты — леса Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения на сайте управления лесного и степного хозяйства названной провинции.

Власти административной единицы тщательно отслеживали маршрут миграции стада и принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей населенных пунктов, через которые передвигались слоны. По состоянию на 8 августа были эвакуированы более 150 тысяч человек.

Помимо этого в управлении отметили, что контролировать ситуацию помогали более 25 тысяч полицейских и других работников, а также больше 970 беспилотных аппаратов и 1,5 тысячи единиц техники. Чтобы обеспечить слонов едой, использовали более 180 тонн пищи.

В последние годы в КНР ввели ряд мер по охране азиатских слонов. Благодаря им популяция ежегодно увеличивается на 3 — 5%. Из-за роста числа млекопитающих расширяется среда обитания животных, этим обусловлена их массовая миграция.

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Комментарии (3)

Yuri_SPb
Я просто в шоке от китайского правительства - взять и эвакуировать 150 тыс населения.
Слоны гуляют! Впрочем там на протяжении всей истории к простым людям относились как к
биомассе. Видел сегодня в новостях, как там вводят карантины в многомиллионных городах и
насильно заставляют надевать маски с рукоприкладством. Абсолютно все европейские
правительства по сравнению с ними добрые нянечки. которые иногда пожурят.
КарабасСПб
А что надо чтобы там стать слоном?
266081655
Интересно, а китайские слоны состоят в Компартии Китая?
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