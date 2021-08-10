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Новый iPhone получит видеорежим «Портрет» и систему фильтров с искусственным интеллектом

Apple хочет заманить покупателей усовершенствованной камерой нового iPhone

Будущая линейка iPhone будет оснащена тремя новыми функциями видеозаписи. В Apple считают, что они станут основным стимулом для покупки новинки.

Как сообщает агентство Bloomberg 10 августа, в новых смартфонах будет доступен режим «Портрет» для записи видео, а также высококачественный формат съемки ProRes. Кроме того, в iPhone появится новая система фильтров, улучшающих внешний вид и цвет фотографий — с помощью искусственного интеллекта они будут применяться не ко всему изображению, а к конкретным объектам.

Изменения затронут не только функции камеры: у линейки будет более быстрый чип А15 для улучшения производительности, а новая технология экрана обеспечит более плавную прокрутку. А вот размеры смартфона и дизайн останутся прежними. Предполагается, что новый iPhone поступит в продажу в ближайшие несколько недель.

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Комментарии (5)

Ганс-Дитрих Геншер
обе почки уже проданы за предыдущие ойфоны, что ещё-то продать?
266081655
Главное тут - "с искусственным интеллектом".... На людей без интеллекта очень действует.....
SU LUX INN
а когда добавят режим "экран без Челки"?
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