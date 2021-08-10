Новый iPhone получит видеорежим «Портрет» и систему фильтров с искусственным интеллектом

Будущая линейка iPhone будет оснащена тремя новыми функциями видеозаписи. В Apple считают, что они станут основным стимулом для покупки новинки.
Как сообщает агентство Bloomberg 10 августа, в новых смартфонах будет доступен режим «Портрет» для записи видео, а также высококачественный формат съемки ProRes. Кроме того, в iPhone появится новая система фильтров, улучшающих внешний вид и цвет фотографий — с помощью искусственного интеллекта они будут применяться не ко всему изображению, а к конкретным объектам.
Изменения затронут не только функции камеры: у линейки будет более быстрый чип А15 для улучшения производительности, а новая технология экрана обеспечит более плавную прокрутку. А вот размеры смартфона и дизайн останутся прежними. Предполагается, что новый iPhone поступит в продажу в ближайшие несколько недель.