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Девочка умерла в кресле у стоматолога во время лечения кариеса

Десятилетняя пациентка не пережила процедуру по лечению кариеса в стоматологической клинике в Тольятти. Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 августа, ребенок пришел лечить зубы два дня назад. Медики применили аппарат для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребенка началось нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия не помогли, девочка скончалась.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначен комплекс экспертиз, изъята вся необходимая документация», — добавили в СК.

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Комментарии (5)

hedgehog_
может зубы были в труднодоступном месте.
родители доплатили за наркоз, чтобы детёныш не переживал страх и ужас зуболечения?
blackcatwhitecat
Кариес под наркозом?
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