Девочка умерла в кресле у стоматолога во время лечения кариеса

Десятилетняя пациентка не пережила процедуру по лечению кариеса в стоматологической клинике в Тольятти. Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 августа, ребенок пришел лечить зубы два дня назад. Медики применили аппарат для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребенка началось нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия не помогли, девочка скончалась.

